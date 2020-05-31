Нур-Султан, , 13:18 — REGNUM Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев призвал соблюдать ограничительные меры, несмотря на снятие блокпостов в республике, сообщает 31 мая издание Polisia.kz.

«Блокпосты между населенными пунктами снимаются. Но это не значит, что угрозы больше нет», — сказал министр. По его словам, на блокпостах несли усиленное дежурство 54 тыс. служащих: полицейских, спасателей, военных и медиков.

Министр отметил, что на время карантина преступность в Казахстане снизилась на 26%. Тургумбаев добавил, что полицейские и медики работали сутками и помогали согражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня во многих городах и районах Казахстана убирают блокпосты, которые обеспечивали карантинный режим ограничивали перемещение автотранспорта.

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