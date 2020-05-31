Нур-Султан, , 12:39 — REGNUM Власти Казахстана направят на двухдневный карантин всех лиц, прибывающих в республику из стран Евразийского эконмического союза (ЕАЭС) и Узбекистана. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача республики.

Изолироваться на два дня будут все граждане, прибывающие через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска. Во время карантин прибывающим проведут лабораторное исследование на коронавирус. Вместе с тем все лица, прибывающие из других стран, будут изолированы на две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, c 1 июня во многих регионах Казахстана смягчат ограничительные меры. В Алма-Ате снимут блокпосты между областью и городом. Кроме того, в Атырауской области между районами также снимут блокпосты.

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