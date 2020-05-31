Атырау, Казахстан, , 11:45 — REGNUM В казахстанском Атырау с 1 июня отменят карантин: возобновят работу предприятий и снимут временные ограничения, пишет 31 мая газета «Ак Жайык» со ссылкой на постановление главного санитарного врача Атырауской области Казахстана.

Вместе с тем карантин сохранится в поселке Макат, Джамбульском районе и на месторождении Тенгиз. В Атырауской области также сохранятся некоторые ограничительные меры.

В частности, жители региона обязаны соблюдать безопасную дистанцию и носить маски. Власти региона также снимут блокпосты между районами и в городе Атырау.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 мая в Казахстане выявили 10 858 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5220 человек, скончались 38 пациентов.

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