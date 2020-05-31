Кишинёв, , 11:25 — REGNUM Три контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе Молдавии с Украиной возобновят работу с 1 июня, сообщили 31 мая на сайте Таможенной службы Молдавии.

В восемь часов утра 1 июня возобновят работу автотранспортные контрольно-пропускные пункты «Бричаны — Росошаны», «Крива 3 Мамалыга», «Мирное — Табаки». Они будут работать с определенными ограничениями движения, введенными в связи с пандемией.

На молдавской границе в общей сложности возобновят работу 22 контрольно-пропускных пункта.

Шесть КПП возобновят работу на границе с Румынией: «Леушены — Албица», «Скуляны 3 Скуляны», «Унгены Ч Яссы», «Джурджулешты — Галац», железнодорожный КПП «Джурджулешты Ч Галац» и порт «Джурджулешты».

Шестнадцать — на границе с Украиной: автодорожные КПП «Атаки — Могилев-Подольский», «Тудора — Староказачье», «Паланка — Маяки — Удобное», «Мирное — Табаки», «Бричаны — Росошаны», «Крива — Мамалыга», «Джурджулешты — Рени», «Окница — Сокиряны», «Ларга — Кельменцы», железнодорожные КПП «Крива — Мамалыга», «Джурджулешты — Рени», «Окница — Сокиряны», «Ларга — Кельменцы», «Вэлчинец — Могилев-Подольский», «Етулия — Фрикацей», «Бессарабка — Серпневое».

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