Кишинёв, , 12:57 — REGNUM Управление гражданской авиации Молдавии утвердило на период с 15 по 28 июня ряд чартерных рейсов, которые будут совершаться компанией «Fly ONE», сообщили 29 мая в пресс-службе Управления гражданской авиации Молдавии.

Чартерные рейсы следованием «Кишинев — Москва — Кишинев» будут совершаться 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 июня.

19 и 26 июня будут выполнены рейсы «Кишинев — Париж — Кишинев», 15 и 22 июня — «Кишинев — Верона — Кишинев», 20 и 26 июня — «Кишинев — Парма — Кишинев», 21 и 28 июня — «Кишинев — Дублин — Кишинев».

Информация о расписании полетов может быть получена на сайте авиакомпании, где также можно приобрести авиабилеты на данные рейсы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Управление гражданской авиации Молдавии утвердило семь чартерных рейсов в Москву в период с 29 мая по 16 июня.