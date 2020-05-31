Москва, , 10:27 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выздоровели 1855 пациентов, у которых выявили коронавирус. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 80 179», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Москве с начала вспышки эпидемии выявлено 178 196 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 2408 человек.

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