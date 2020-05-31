Нью-Дели, , 09:39 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки увеличилось свыше чем на 8,4 тысячи и превысило 182 тысячи человек. Об этом 31 мая свидетельствуют данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Согласно им, на данный момент общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране составляет 182 143.

Также указывается, что за прошедшие сутки в Индии от COVID-19 скончались 193 пациента и теперь их общее число стало 5 146.

Кроме этого, уточняется, что за этот же период 4 614 человек вылечились от COVID-19 и их общее количество достигло 86 983.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Украине число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 23672.