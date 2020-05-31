Киев, , 09:34 — REGNUM На Украине число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 23 672, сообщил 31 мая Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По последним данным, за минувшие сутки в стране были зафиксированы 468 новых случаев заражения, в результате осложнений скончались 12 человек, выздоровели 227.

Всего с начала пандемии скончались 708 пациентов, а выздоровели 9538 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус выявили у трёх игроков львовского клуба «Карпаты».

Читайте также: Три игрока украинского футбольного клуба заразились коронавирусом