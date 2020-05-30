Абуджа, , 23:58 — REGNUM За сутки в Нигерии выявлены 387 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших COVID-19 достигло 9302, 30 мая сообщает Нигерийский центр контроля заболеваний (NCDC).

Также в стране подтверждена 261 смерть от COVID-19. Число проведенных тестов на коронавирус с начала эпидемии составляет чуть более 58 тысяч.

В настоящий момент Нигерия находится на третьем месте в Африке по числу случаев COVID-19 — после Египта и ЮАР. На четвертое место переместился Алжир с 9134 случаями заболевания.

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