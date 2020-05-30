Аддис-Абеба, , 22:56 — REGNUM Число погибших от COVID-19 в странах Африки в настоящий момент составляет 3941, 30 мая сообщают Африканские центры контроля заболеваний (Africa CDC).

Согласно отчету Africa CDC, к настоящему моменту подтвержденное число случаев коронавирусной инфекции на континенте составляет 136 677. За сутки число увеличилось более чем на 5000.

В то же время, число случаев COVID-19 в Африке с 1,2 млрд населения все еще составляет всего около 2% от числа случаев в мире. При этом 56 958 человек в Африке уже считаются выздоровевшими от заболевания.

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