Токио, , 15:43 — REGNUM За минувшие сутки число выявленных зараженных коронавирусом на территории Японии составило 45 случаев. Совместные данные минздрава страны и местных администраций по новой инфекции 30 мая приводит телеканал NHK.

Таким образом общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране на сегодняшний день составляет 17 590, причем в это число включаются 712 заразившихся на круизном лайнере Diamond Princess, стоявшем на карантине у японских берегов.

Кроме этого, указывается, что в настоящее время 124 человека в стране находятся в тяжелом состоянии.

При этом общее число летальных исходов от COVID-19 в Японии на данный момент составляет 907 человек при 15 060 выздоровевших.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число выявленных за сутки в США новых зараженных коронавирусной инфекцией составляет свыше 24 тысяч человек.