Вашингтон, , 15:30 — REGNUM Число выявленных за сутки в США новых зараженных коронавирусной инфекцией составляет свыше 24 тысяч человек. Об этом 30 мая сообщает институт Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране.

По данным института, за последние сутки в стране зафиксировали 24 266 зараженных коронавирусом, в результате чего их общее число стало 1 747 087.

Также известно, что за этот же временной промежуток в США 1 193 человека скончались от COVID-19 и теперь суммарное количество летальных исходов стало 102 836.

При этом уточняется, что от COVID-19 в стране выздоровели свыше 400 тысяч человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество новых зараженных коронавирусом в Бельгии за прошедшие сутки выросло на 125 и теперь составляет 58186.