Брюссель, , 14:36 — REGNUM Общее количество новых зараженных коронавирусом в Бельгии за прошедшие сутки выросло на 125 и теперь составляет 58 186. Об этом 30 мая рассказали в кризисном центре министерства здравоохранения страны.

«Новые заражения продолжают диагностироваться на нашей территории, но есть тенденция на их уменьшение», — также отмечается в сообщении.

Кроме этого, указывается, что за минувшие сутки в стране от COVID-19 умерли 23 человека, в результате чего общее число летальных исходов в стране стало 9 453.

Также известно, что в отделениях реанимации бельгийских больниц в настоящее время находится 173 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Бельгии было зафиксировано за сутки 212 новых зараженных коронавирусом при 42 летальных исходах за этот же период.