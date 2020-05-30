Кабул, , 14:09 — REGNUM Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Афганистане за сутки составило 866. Об этом 30 мая сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганский минздрав.

В результате этого общее число зараженных SARS-CoV-2 в стране на данный момент стало 14 525.

Также сообщается, что за этот же период три человека умерли в Афганистане от COVID-19 и потому общее количество летальных исходов достигло 249 случаев. При этом за время пандемии 1 303 пациента в стране вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что по состоянию на 30 мая 2020 года в стране выявлено 25773 случая заражения SARS-CoV-2.