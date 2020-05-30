Джакарта, , 12:17 — REGNUM Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что по состоянию на 30 мая 2020 года в стране выявлено 25 773 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

Известно, что за сутки число случаев заражения в Индонезии выросло на 557, ещё 53 человека скончались после подтверждения диагноза COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства иностранных дел Индонезии, за сутки у 15 индонезийских граждан за границей подтвердили SARS-CoV-2.

Читайте также: За сутки у 15 граждан Индонезии за рубежом подтвердили SARS-CoV-2