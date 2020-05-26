Кишинёв, , 12:56 — REGNUM Решение об организации семи чартерных авиарейсов в Москву с 29 мая по 16 июня приняли молдавские власти. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Гражданского органа авиации республики.

«Орган гражданской авиации информирует об утверждении чартерных рейсов в период с 29 мая по 16 июня», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что данные рейсы будут осуществлены авиакомпаниями Air Moldova и Fly One.

При этом уточняется, что Air Moldova проведет 2 июня авиарейс Кишинев-Москва-Кишинев, а рейсы Fly One в Россию состоятся 3, 5, 7, 9, 11 и 13 июня.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии на сегодняшний день составляет 7 147 человек.