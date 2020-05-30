Москва, , 10:31 — REGNUM Более 307 тысяч человек в настоящее время на территории России находятся под наблюдением медиков из-за подозрения на наличие у них коронавирусной инфекции. Об этом 30 мая говорится в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения коронавируса.

«По состоянию на 28.05.2020 под контролем остаются 307 100 человек», — говорится в сообщении и уточняется, что за все время эпидемии в стране под наблюдением медиков находилось 1 274 647 человек.

Также сообщается, что на данный момент в России было проведено 10,316 млн тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Москве от COVID-19 выздоровели ещё 3599 жителей столицы.