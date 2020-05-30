Москва, 30 мая 2020, 10:31 — REGNUM Более 307 тысяч человек в настоящее время на территории России находятся под наблюдением медиков из-за подозрения на наличие у них коронавирусной инфекции. Об этом 30 мая говорится в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения коронавируса.
«По состоянию
Также сообщается, что на данный момент в России было проведено 10,316 млн тестов на коронавирус.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Москве от COVID-19 выздоровели ещё 3599 жителей столицы.