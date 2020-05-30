Москва, , 10:25 — REGNUM За прошедшие сутки в Москве от COVID-19 выздоровели ещё 3 599 жителей столицы. Об этом 30 мая рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3599 человек», — заявила она.

Также заместитель мэра уточнила, что в результате этого общее число вылечившихся от COVID-19 в столице России выросло до 78 234 человек.

Кроме этого, она напомнила, что после выписки пациенты, которым нужно продолжать быть под наблюдением, получают необходимые рекомендации и что вылечившимся жителям Москвы предлагается стать донорами плазмы крови.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Новосибирской области было выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.