Ташкент, , 09:30 — REGNUM Свадьбы и другие семейные торжества в Узбекистане разрешили проводить с соблюдением всех санитарных требований, сообщает 30 мая агентство Kun. uz со ссылкой на решение специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

Свадьбы разрешено проводить с 1 июня в городах и районах республики с «зеленой» категорией опасности распространения коронавируса. Праздники можно проводить только по месту жительства, а количество гостей не должно превышать 30 человек.

Отметим, по состоянию на 30 мая в Узбекистане выявили 3513 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2728 человек, скончались 14 пациентов. Вся территория республики разделена на три категории по степени опасности заражения: «красную», «зеленую» и «оранжевую».

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