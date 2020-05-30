Ташкент, , 07:05 — REGNUM Карантинные мероприятия решили продлить до 15 июня власти Узбекистана из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, 30 мая сообщает пресс-служба оперативного штаба республики по контролю за инфекцией.

При этом подчеркивается, что в ряде районов страны заработают спортивные клубы и будут разрешены свадебные церемонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в Узбекистане объявили о создании системы санитарно-эпидемиологической безопасности для туристов в условиях пандемии коронавируса.

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