Бангкок, , 09:08 — REGNUM За минувшие сутки на территории Таиланда был выявлен только один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 30 мая рассказала на пресс-брифинге в Бангкоке помощник пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией страны Пханпрапха Йонтракун.

«Сегодня зарегистрирован только один случай заражения», — заявила она и добавила, что новый заразившийся поступил в больницу из государственного карантина после возвращения в страну вывозным авиарейсом.

Таким образом общее число зараженных коронавирусом на территории страны составляет 3 077 человек.

Также Йонтракун сообщила, что за этот же период в стране никто не умер от COVID-19 и поэтому общее число летальных исходов по-прежнему составляет 57 человек.

При этом 2 961 в Таиланде за все время пандемии вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Китая за последние 24 часа выявили четыре активных случая заражения коронавирусом и ещё четырех его носителей без симптомов.