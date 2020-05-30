Пекин, , 08:42 — REGNUM На территории Китая за последние 24 часа выявили четыре активных случая заражения коронавирусом и ещё четырех его носителей без симптомов. Об этом 30 мая сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

По данным ведомства, все активные случаи являются ввозными. Два из них зафиксировано в провинции Шаньдун и по одному в провинции Гуандун и Шанхае.

Таким образом общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Китае стало 82 999.

При этом число летальных исходов не изменилось и по-прежнему составляет 4 643 человека, а количество вылечившихся от COVID-19 в стране составляет 78 302. Ещё 63 пациента в настоящее время проходят лечение в китайских больницах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие стуки на территории Германии было выявлено 738 новых случаев заражения коронавирусом.