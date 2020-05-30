Кишинёв, , 08:35 — REGNUM С 5 июня в Молдавии допускается проведение церковных богослужений внутри храмов с участием верующих, сообщается в решении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, опубликованном 29 мая.

Богослужения должны проводиться с соблюдением мер по профилактике коронавирусной инфекции.

Перед возобновлением богослужений в храмах должна быть проведена генеральная уборка и дезинфекция. Служители храмов должны будут следить за состоянием своего здоровья, измерять температуру тела в начале и в конце рабочего дня. В случае появления симптомов инфекции, священнослужителю запрещено проводить богослужения, он должен изолироваться и обратиться к врачу.

Измерять температуру тела также должны всем прихожанам храма перед входом в храм. В храм нельзя допускать людей с симптомами вирусной инфекции.

Также у входа в храм должны быть средства для дезинфекции рук, которым могут воспользоваться прихожане и посетители храма. Внутри помещения все должны находиться в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию. Запрещается обниматься, целовать иконы и другие церковные предметы. Прихожанам также рекомендовали воздержаться от причастия. Священник может благословлять прихожан с расстояния одного метра.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее священникам Молдавии было разрешено проводить богослужения с участием верующих во дворах храмов.