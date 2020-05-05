Кишинёв, , 16:11 — REGNUM В Молдавии с ближайших выходных священникам разрешили проводить службы для прихожан во дворах церквей. Об этом сообщил 5 мая президент Молдавии Игорь Додон после встречи с епископом Бельцким и Фалештским Маркелом, передает ИА REGNUM.

Эту информацию подтвердил и премьер-министр Ион Кику. По его словам, такое решение в ближайшие дни примет комиссия по чрезвычайному положению, наряду с другими мерами по ослаблению карантина. Кику добавил, что в ходе служб будет необходимо соблюдать дистанцию и все меры предосторожности.

Ранее митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир обвинил правительство в слишком жестких ограничительных мерах для церкви в период эпидемии коронавируса и в целом неуважительном отношении к Молдавской церкви.

С 28 апреля в Молдавии сняли ряд карантинных ограничений. В то же время в стране действует режим чрезвычайного положения, который продлится до 15 мая.