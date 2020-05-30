Берлин, , 08:21 — REGNUM За минувшие стуки на территории Германии было выявлено 738 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 мая сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Согласно данным института, общее число выявленных зараженных в стране теперь стало 181 196 человек.

Также сообщается, что за этот же период 39 человек в Германии скончались от COVID-19 и в результате этого общее число летальных исходов достигло 8 489. При этом около 165 тысяч пациентов в настоящее время вылечились в стране от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что шведские демократы, представители Умеренной коалиционной партии и Христианских Демократов требуют создания специальной комиссии для расследования всех последствий коронавирусной инфекции в Швеции.