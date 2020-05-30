Стокгольм, , 08:13 — REGNUM Шведские демократы, представители Умеренной коалиционной партии и Христианских Демократов требуют создания специальной комиссии для расследования всех последствий коронавирусной инфекции в Швеции. Теперь к данному требованию присоединились Центристы. Об этом 29 мая сообщила шведская газета Expressen.

«Комиссия должна быть назначена как можно быстро, нет никаких оснований ждать», — заявил лидер Центристов Андерс Йонссон.

Первоначально предложение о создании специальной комиссии по расследованию всех вопросов, связанных с протеканием пандемии коронавируной инфекции на территории Швеции было выдвинуто Христианскими демократами и Умеренными. Затем инициативу поддержали шведские демократы.

Цель специальной комиссии будет заключаться в анализе и оценке стратегии борьбы Швеции против коронавируса. Предполагается, что независимая экспертная группа подвергнет тщательному разбирательству действия властей и ответственных служб во время пандемии с учетом аспектов, связанных как с экономикой, так и с национальной системой здравоохранения.