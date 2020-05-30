Пекин, , 08:12 — REGNUM Первоначальным источником появления нового коронавируса не является рынок морепродуктов в Ухане. К такому выводу 30 мая пришли ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, ученые в ходе своего исследования провели анализ образцов продававшихся на рынке в Ухане животных и все проведенные с последними результаты тестов на коронавирус дали отрицательный результат. Что означает, что покупатели рынка не могли от них заразиться.

«Выходит, что рынок был одной из жертв заражения», — заявил по этому поводу глава центра Гао Фу.

В то же время, версия о возникновении коронавируса в летучих мышах до того, как он передался человеку через «промежуточное животное», подтвердилась, однако точное место заражения неизвестно.

При этом, как отметил зоолог из Джорджтаунского университета Колин Карлсон. Возможно, рынок морепродуктов в Ухане стал местом широкого заражения, где один человек смог заразить многих других.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Мьянме за прошедшие сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом нового типа.