Нейпьидо, , 07:45 — REGNUM В Мьянме за прошедшие сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

Отмечается, что все новые пациенты — это люди, вернувшиеся из поездки в Индию и проходившие обязательный двухнедельный карантин. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Мьянме достигло 224. Также с начала пандемии от болезни излечились 130 человек, еще шестеро с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в штате Ракхайн в Мьянме выявили первых два случая заражения коронавирусом нового типа. Отмечалось, что пациенты ранее посещали Малайзию. При этом сотрудники здравоохранения выразили обеспокоенность тем, что зараженные могли инфицировать и других жителей штата.

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