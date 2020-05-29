Москва, , 14:23 — REGNUM В России стабилизируется ситуация с распространением коронавируса нового типа, что позволяет приступить к осторожной отмене связанных с эпидемией мер. Об этом заявил 29 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в формате видеосвязи.

«В целом ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, мы отмечаем снижение прироста числа заболевших», — сказал глава правительства.

В некоторых регионах уже поэтапно снимаются санитарные меры. Решения о таких шагах принимаются осторожно, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин заявил о необходимости более активной отмены торговых барьеров и ограничений на пространстве СНГ ради наращивания экономического сотрудничества в условиях кризиса, связанного с пандемией.

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