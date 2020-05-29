Москва, 29 мая 2020, 13:55 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции оказывает негативное влияние на экономику стран СНГ. Об этом сегодня в ходе заседания Совета глав правительств СНГ, которое проходит в режиме видеоконференции, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер-министр отметил, что в этих условиях особую значимость приобретает наращивание сотрудничества в торгово-экономической сфере.
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Также, по его словам, целесообразно ускорить работу над соглашением о свободной торговле.