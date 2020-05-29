Москва, , 12:40 — REGNUM Благодаря мерам, которые предприняла Россия и в частности, Министерство здравоохранения в самом начале пандемии коронавируса, страна останется лидером по количеству спасённых жизней, заявил генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии», главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов в интервью «Ленте.ру».

"Лидерство сохранится даже в случае роста статистических показателей смертности от коронавируса в России с 1 до 2−4%.

Уровень смертности от коронавируса в России всё равно будет ощутимо меньше, чем в Германии, Китае, США, и в разы меньше — чем в Испании, Италии, Великобритании, Франции.

Статистика смертности по COVID-19 может поменяться как в большую, так и в меньшую сторону — в основном в больших городах, принявших на себя больший удар пандемии.

Но принципиальных изменений в цифрах смертности от COVID-19 не ожидается», — высказал своё мнение Сергей Бойцов.

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