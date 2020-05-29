Вильнюс, , 12:20 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом на территории Литвы за прошедшие сутки возросло на шесть человек. Об этом 29 мая сообщает сайт правительства страны, посвященный борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также уточняется, что в результате этого общее число зараженных коронавирусной инфекцией в стране теперь составляет 1662 человека.

Кроме этого, указывается, что за этот же период в Литве было проведено 6109 тестов на коронавирус, а за все время пандемии 294 091.

При этом известно, что общее число летальных исходов от COVID-19 в республике составляет 68 случаев.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом на территории Польши на сегодняшний день составляет почти 23 тысячи человек.