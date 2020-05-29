Варшава, , 12:05 — REGNUM Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом на территории Польши на сегодняшний день составляет почти 23 тысячи человек. Об этом 29 мая сообщает польский минздрав.

Согласно данным ведомства, за минувшие сутки в стране был выявлен 141 новый носитель коронавируса, в результате чего их общее число в стране составляет 22 694 человека.

Также сообщается, что за последние 24 часа в Польше от COVID-19 умерли 5 человек и теперь суммарное количество летальных исходов составляет 1 043.

При этом уточняется, что на данный момент 10 692 человека выздоровели и на госпитализации находится 2 035 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Грузии было выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом.