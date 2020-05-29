Нижний Новгород, , 11:10 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 29 мая выявили 1076 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 36 965 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 281 нового носителя коронавируса, в Саратовской области — 94, в Пензенской области — 89, в Башкирии — 84, в Чувашии — 83, в Ульяновской области — 75, в Кировской области — 56, в Оренбургской области — 54, в Татарии — 53, в Самарской области — 48, в Пермском крае — 47, в Марий Эл — 46, в Мордовии — 44, в Удмуртии — 22.

С учетом новых случаев общее число подтверждённых в Нижегородской области заражений коронавирусом составило 9244, в Башкирии — 3105, в Татарии — 3079, в Саратовской области — 2840, в Чувашии — 2709, в Самарской области — 2485, в Ульяновской области — 2271, в Пензенской области — 2155, в Мордовии — 1820, в Марий Эл — 1689, в Пермском крае — 1586, в Кировской области — 1551, в Удмуртии — 605.

Полностью выздоровел в Поволжье 17 931 человек, за последние сутки выписаны по выздоровлению 1095 жителей округа. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 282 человека, за минувшие сутки скончались 14 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России по состоянию на 29 мая подтверждено 387 623 случая заражения коронавирусом, 8572 носителя выявлено в течение последних суток. 159 257 человека полностью выздоровели, 4374 жителя России скончались, 232 — за минувшие сутки.

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