Нижний Новгород, , 11:02 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 28 мая выявили 1072 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 35 889 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявлено 228 новых носителей коронавируса, в Самарской и Саратовской областях — по 97, в Пензенской области — 86, в Чувашии — 81, в Башкирии — 79, в Ульяновской области — 75, в Татарии — 60, в Кировской области — 57, в Оренбургской области — 54, в Мордовии — 49, в Пермском крае — 44, в Марий Эл — 41, в Удмуртии — 24.

С учетом вновь выявленных носителей общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 8963 случая, в Татарии — 3026, в Башкирии — 3021, в Саратовской области — 1746, в Чувашии — 2626, в Самарской области — 2437, в Ульяновской области — 2196, в Пензенской области — 2066, в Мордовии — 1776, в Оренбургской области — 1772, в Марий Эл — 1643, в Пермском крае — 1539, в Кировской области — 1495, в Удмуртии — 583.

Полностью выздоровели в Поволжье 16 836 человек, за последние сутки выписаны по выздоровлению 1215 жителей округа. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 268 человек, за минувшие сутки скончались 11 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России по состоянию на 28 мая подтверждено 379 051 случай заражения коронавирусом, 8371 носителей выявлено в течение последних суток. 150 993 человека полностью выздоровели, 4142 жителя России скончались, 174 — за минувшие сутки.

Читайте также: В Поволжье выявили 1072 новых носителя коронавируса