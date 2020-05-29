Улан-Удэ, , 10:33 — REGNUM Практически каждый десятый подтверждённый носитель коронавируса в Бурятии является медработников. По ситуации на 28 мая число выявленных случаев заражения COVID-19 среди медиков достигло 131, сообщает «Ариг Ус online» со ссылкой на данные минздрава.

Напомним, общее количество случаев в Бурятии превышает 1,4 тыс. человек.

Как отмечается, большая часть медработников заразились в очагах в городской больнице Улан-Удэ, где выявлено 58 подобных случаев, и в республиканской больнице им. Н.А. Семашко (35 случаев).

Как сообщало ИА REGNUM, работники горбольницы скрывали симптомы, в том числе принимая для этого лекарства. В результате главврач медицинского учреждения лишилась своей должности.

17 медиков подхватили вирус при выявлении заражённых и их транспортировке. 13 человек — после работы в обсерваторах. Напомним, коронавурсом заразились также 10 отрудников полиции, обеспечивавшие общественный порядок в учреждениях.

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