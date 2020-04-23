Улан-Удэ, , 13:51 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал уволить главврача городской больницы № 4 Улан-Удэ за грубое нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях карантина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Министру здравоохранения Бурятии — принять решение о применении меры дисциплинарного взыскания в отношении главврача», — поручил глава.

Напомним, больница была закрыта на две недели 2 апреля после выявления нового вируса у одной из пациенток. Её эвакуировали в инфекционную больницу, а стационар перевели в режим карантина.

В этот период у некоторых сотрудников медицинского учреждения появились симптомы ОРВИ, но они проигнорировали и скрыли их. 18 апреля исследование подтвердило у десяти сотрудников диагноз COVID-19. В результате стационар с персоналом из 93 человек вновь закрыли на карантин.

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