Улан-Удэ, , 13:20 — REGNUM В Иволгинском Бурятии выявили заражение коронавирусом у десяти сотрудников полиции. Отмечается, что ранее они обеспечивали общественный порядок в обсерваторе для граждан, прибывших из других регионов.

Всех инфицированных сотрудников отправили на лечение, а контактных перевели на карантин. Как передаёт «МК в Бурятии», ситуация находится на личном контроле у министра внутренних дел по республике Олега Кудинова.

«На время отсутствия заболевших им уже подыскали замену из аппарата министерства», — сообщает издание.

По мнению наблюдателей, массовое заражение правоохранителей связано с инцидентом, случившимся 20 апреля в обсерваторе в посёлке Сотниково. Впрочем, как сообщало ИА REGNUM, в МВД тогда назвали информацию о беспорядках фейком.

Читайте также: Полиция назвала фейком сообщение о беспорядках в обсерваторе в Бурятии