Бангкок, , 09:53 — REGNUM За минувшие сутки на территории Таиланда было выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 29 мая рассказал на пресс-конференции в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией страны Тхависин Висануйотхин.

«Сегодня зарегистрированы 11 случаев заражения», — заявил он и добавил, что все новые заразившиеся SARS-COV-2 поступили на госпитализацию из государственного карантина по возвращению в страну вывозными авиарейсами.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Таиланде на данный момент составляет 3 076.

Также он отметил, что последние 24 часа в стране не было зафиксировано ни одного нового летального случая от COVID-19 и потому общее число таковых по-прежнему составляет 57 человек.

При этом также сообщается, что общее количество выздоровевших от COVID-19 составляет 2 945 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Индии возросло на более чем 7,4 тысячи и в настоящее время стало 165799.