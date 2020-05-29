Нью-Дели, , 09:41 — REGNUM За последние сутки общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Индии возросло на более чем 7,4 тысячи и в настоящее время стало 165 799. Это следует 29 мая из данных индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Также указывается, что за этот же временной промежуток в стране умерли 175 человек от COVID-19 и теперь общее число скончавшихся составляет 4 706.

Кроме этого, за прошедшие 24 часа в Индии 3 414 пациентов выздоровели от COVID-19, в результате чего их суммарное количество достигло 71 105 человек.

При этом отмечается, что в наибольшей степени от коронавируса пострадал центральный индийский штат Махараштра, где на данный момент зафиксировано 59 456 зараженных.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время у 96 человек из 100 тысяч служащих миротворческих сил ООН подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.