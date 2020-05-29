Нью-Йорк, США, , 09:33 — REGNUM В настоящее время у 96 человек из 100 тысяч служащих миротворческих сил ООН подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Об этом 29 мая сообщил глава отдела коммуникаций департамента операций ООН по поддержанию мира Ник Бернбэк.

«По состоянию на 27 мая с момента начала пандемии из почти 100 тысяч человек, задействованных в миротворческих операциях, было 96 подтвержденных случаев коронавируса», — приводит его слова РИА Новости.

Также он уточнил, что коронавирусом заразились три миротворца на Кипре, один в Ливане, трое — в Южном Судане, один в зоне палестино-израильского конфликта, 70 человек — в Мали, 13 в ДР Конго и ещё пять — в ЦАР.

Кроме этого, глава отдела коммуникаций департамента операций ООН сообщил, что 48 человек из этого числа уже выздоровели и что летальных исходов от COVID-19 среди них нет.

Помимо этого, Бернбэк подчеркнул, что в дополнение к миссии миротворцев, силы ООН также оказывают правительствам на местах помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Отметим, в настоящее время миротворческие силы ООН проводят операции в 13 странах мира.