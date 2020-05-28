Анкара, , 22:57 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что с 1 июня страна снимет значительную часть карантинных ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, 28 мая сообщает агентство Reuters.

Эрдоган сообщил, что в Турции откроются кафе, рестораны, парки и спортивные сооружения. Запрет на междугородные поездки также будет снят.

При этом карантинные ограничения пока сохранятся для граждан старше 65 лет и младше 18 лет.

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