Париж, , 19:54 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что страна готова ко «второй фазе» снятия карантинных ограничений, 28 мая сообщает Agence France-Presse.

Глава правительства сообщил, что большая часть территории страны объявляется «зеленой зоной», в которой будет снят максимум ограничений.

Париж является «оранжевой зоной», с точки зрения распространения COVID-19, однако и в столице ограничения будут сняты.

Читайте также: В Италии излечились более 150 тысяч пациентов с коронавирусом