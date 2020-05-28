Париж, 28 мая 2020, 19:54 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что страна готова ко «второй фазе» снятия карантинных ограничений, 28 мая сообщает Agence France-Presse.
Глава правительства сообщил, что большая часть территории страны объявляется «зеленой зоной», в которой будет снят максимум ограничений.
Париж является «оранжевой зоной», с точки зрения распространения COVID-19, однако и в столице ограничения будут сняты.
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