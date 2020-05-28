Рим, , 19:31 — REGNUM В Италии за последние сутки скончались 70 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила 28 мая служба гражданской обороны страны.

Как уточняется, общее число подтверждённых случаев летального исхода в результате заражения коронавирусом в стране возросло до 33 142.

Сообщается также, что за сутки в Италии зафиксировано 593 новых случая заражения, общее число выявленных инфицированных достигло 231 732 человек.

За весь период с начала эпидемии в стране излечились и были выписаны из больниц 150 604 пациента, в том числе 3503 — за последние сутки.

Напомним, накануне в Италии было зафиксировано 584 новых случая заражения коронавирусом, скончались 117 пациентов.