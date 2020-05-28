Псков, , 17:15 — REGNUM Команда врачей из Москвы, об отправке которой глава Псковской области просил президента РФ, прибудет на помощь псковским коллегам до конца текущей недели. Москвичи будут работать на наиболее сложных участках. Об этом 28 мая заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на селекторном совещании с главными врачами и медработниками региональной системы здравоохранения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медиками Pskov.ru

По его словам, с 19 мая в Псковской области зафиксировано три суточных антирекорда по числу новых заражений коронавирусной инфекцией. За последние сутки — плюс 51 человек. Параллельно высокими темпами растет и число выздоровевших, на данный момент их почти 300 человек.

Динамика распространения заболевания заставила власти пересмотреть оценку рисков, в том числе и в сфере кадрового обеспечения COVID-центра. До недавнего времени на передовой сражения с коронавирусом в Псковской области работало 11 реаниматологов, трое из них заболели инфекцией и ушли на лечение.

«Если среди оставшихся медиков появятся новые заболевшие, работать по одному из ключевых направлений будет попросту некому. Нам нужна дополнительная помощь и поддержка, — сказал Михаил Ведерников. — Поэтому я обратился к президенту страны, вчера нашу просьбу удовлетворили, до конца текущей недели к нам прибудет команда специалистов из Москвы, которые имеют большой опыт работы с тяжелыми пациентами. Они будут работать на наиболее сложных участках».

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Вместе с этим региональные власти планируют организовать работу амбулаторно-поликлинической службы по лечению пациентов с легкими формами болезни, чтобы снизить нагрузку на COVID-центр. Также актуальной остается проблема обеспечения необходимыми лекарственными препаратам, так как основной препарат для лечения пациентов является дефицитным.

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