Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM В медицинские учреждения Санкт-Петербурга из-за укусов клещей за неделю обратилось более двухсот человек. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

За 21-ю неделю (с 18 по 24 мая) текущего года в медицинские организации города по поводу присасывания клещей обратилось 223 человека, в том числе 85 детей. Из низ 29 человек пострадали на административной территории Санкт-Петербурга, остальные — в Ленобласти и других регионах.

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Как уточняют в ведомстве, наибольшее количество пострадавших от клещей прямо в городской черте зарегистрировано на территории Курортного района — 12 человек, Красногвардейского — шесть, Приморского и Пушкинского районов — по три.

«За 21-ю неделю зарегистрирован один случай заболевания клещевым энцефалитом у ребенка до 17 лет. Зарегистрировано пять случаев клещевого иксодового боррелиоза, в том числе четыре случая у детей до 17 лет. Все заражения этим заболеванием произошли на территории Ленинградской области», — отметили в ведомстве.

На сегодняшний день лабораториями Санкт-Петербурга исследовано 587 клещей, снятых с людей. Возбудитель клещевого вирусного энцефалита обнаружен в одной пробе, иксодового клещевого боррелиоза — в 126 пробах.

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В рамках плановой вакцинации поликлиниками города за неделю привито против клещевого энцефалита 1118 человек, в том числе 506 несовершеннолетних детей.