Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM За прошлый год в Санкт-Петербурге от клещей пострадали более 17,2 тысяч человек, и эта цифра с каждым годом растёт. В 2020 году в Северной столице клещевой сезон начался раньше обычного из-за ненормально теплой зимы, специалисты ожидают, что пострадавших от этих членистоногих будет намного больше.

Об этом 29 апреля рассказали журналистам специалисты управлений Роспотребнадзора Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главного специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Галины Чугуновой, в 2019 году в медицинские организации на территории всей страны после укусов клещей обратилось более 580 тысяч человек. В 2018 году цифра была меньше — 521 тысяча. Удельный показатель по России составил в 2019 году 395 случаев на 100 тысяч населения, а в 2018 году было 355 случаев на 100 тысяч населения. Среди детей до 14 лет — более 126 тысяч человек в прошлом году обратилось с укусами, это 21% от всех заболевших.

«В Санкт-Петербурге в 2019 году зарегистрировано 17 280 укусов клещами, показатель заболеваемости составил 322 (случая) на 100 тысяч (человек), тогда как в 2018 году показатель был 300 (случаев). Детей до 14 лет было укушено 2 915 человек, их доля составила 16,9%», — отметила Чугунова.

В 2020 году аномально теплая зима стала поводом ранней активизации клещей. За три первых месяца 2020 года в Петербурге было зарегистрировано 17 случаев укуса клещами, в то время как в 2019 году на тот же срок было всего пять случаев, и все среди взрослых.

В Ленинградской области ситуация обстоит не лучше, укусы клещей были зафиксированы во всех районах региона. Наибольшее их число было в 2019 году в Подпорожском, Тихвинском, Бокситогорском, Киришском районах.

«Количество присасывания клещей за 2019 год составило более 8276, что превысило на 28% средние многолетние уровни, однако на 7% ниже показателя по СЗФО», — отметил в свою очередь заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Максим Черный.

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В ближайшие дни в Ленобласти начнется акарицидная обработка земель от клещей. Эта работа не была раньше начата из-за пандемии коронвируса, из-за которой в регионе был наложен запрет на посещение лесов.

«Основная нагрузка на акарицидную обработку выпадет на предпраздничные и праздничные дни», — пояснил Черный.

Чтобы не допустить осложнений после присасывания клеща эксперты советуют заранее вакцинироваться. Эта процедура предусматривает два этапа — осенью и весной ежегодно.

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