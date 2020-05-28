Москва, , 15:34 — REGNUM Использование защитных масок и перчаток школьниками во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не требование, но рекомендация. Такой комментарий Роспотребнадзора опубликован 28 мая на портале стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что речь не идёт об обязательном использовании детьми масок и перчаток. Если ребёнок плохо переносит маски или перчатки, он сможет их снять.

Вместе с тем ведомство считает, что «ношение масок и перчаток в помещениях все-таки необходимо, даже на экзаменах», так как помогает предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

При низком или нулевом уровне заболеваемости в регионе надевать маски и перчатки на экзамен не обязательно. Если в помещение проветривают, и в нём мало детей, риск передачи инфекции снижен. Но при прохладной погоде, когда окна закрыты, санитарной дистанции для защиты может быть недостаточно, говорится в комментарии.

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