Москва, 25 мая 2020, 14:51 — REGNUM Анализ на коронавирус не даёт мгновенного результата, и в связи с этим тестирование выпускников перед ЕГЭ на вирус не имеет смысла. Об этом в интервью «Российской газете» заявила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«Тестирование на коронавирус, чтобы вы понимали, это достаточно сложная процедура, которая не дает мгновенный результат — он может быть готов на следующий день. Поэтому проводить тестирование непосредственно перед началом экзамена — бессмысленно», — сказала Руженцова.

По её словам, проверка на коронавирус сдающих заранее — также не панацея, поскольку организация такого процесса сложна, результаты тестов могут быть ложноотрицательными, а состояние человека к экзамену может измениться.

Руженцова отметила, что всех сдающих проверят на клинические проявления коронавируса и будут измерять температуру в утро перед экзаменом на входе в ППЭ.