Тегеран, , 14:41 — REGNUM Общее число вылечившихся от COVID-19 на территории Ирана на данный момент почти достигло 113 тысяч. Об этом 28 мая рассказал официальный представитель иранского минздрава Киануш Джаханпур, его слова приводит информационный портал правительства страны.

«Выздоровели 112 988 (пациентов с COVID-19)», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что за последние сутки в стране было выявлено 2 258 зараженных коронавирусом, в результате чего их общее число стало составлять 143 849 человек.

Кроме этого, сообщается, что за сутки в Иране 63 человека умерли от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за все время пандемии на территории Киргизии заражение коронавирусной инфекцией диагностировано у 200 детей и подростков.